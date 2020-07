Lazio, 100 presenze per Luis Alberto: «Fiero di questo traguardo» (Di giovedì 9 luglio 2020) Luis Alberto, numero 10 della Lazio, ha espresso il suo orgoglio per aver raggiunto le 100 presenze con i biancocelesti Giocando contro il Lecce, Luis Alberto ha raggiunto le 100 presenze con la maglia della Lazio. Un traguardo importante per il numero 10 biancoceleste che, attraverso un post sui social, ha espresso il suo orgoglio per il traguardo raggiunto. «Fiero di avere raggiunto questo traguardo con questi colori, fremo già per i prossimi». View this post on Instagram Fiero di avere raggiunto questo traguardo con questi colori, fremo ... Leggi su calcionews24

Cartabellotta : RT @Cartabellotta: #coronavirus: analisi @GIMBE 25 giugno-7 luglio - 2.546 nuovi casi: Lombardia (1.319), Emilia-Romagna (402), Lazio (171)… - ladyrosmarino : RT @Cartabellotta: #coronavirus: analisi @GIMBE 25 giugno-7 luglio - 2.546 nuovi casi: Lombardia (1.319), Emilia-Romagna (402), Lazio (171)… - perugini : RT @Cartabellotta: #coronavirus: analisi @GIMBE 25 giugno-7 luglio - 2.546 nuovi casi: Lombardia (1.319), Emilia-Romagna (402), Lazio (171)… - LALAZIOMIA : - ilaria_nofasci : RT @Cartabellotta: #coronavirus: analisi @GIMBE 25 giugno-7 luglio - 2.546 nuovi casi: Lombardia (1.319), Emilia-Romagna (402), Lazio (171)… -