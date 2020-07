La questione aperta dei Servizi Segreti libici (Di giovedì 9 luglio 2020) Il posto e il ruolo di capo dei Servizi libici del GNA di Tripoli sono ancora liberi, ma da poco. Quindi, questa è una situazione ottimale per il capo del Governo tripolino, che è oggi direttore pro tempore delle agenzie del Governo di Accordo Nazionale, mentre si acuisce la lotta per i prossimi Direttori del Servizio. In una ovvia triangolazione con la Turchia, ormai essenziale alla stessa sopravvivenza di Tripoli, con la Francia, che può nuocere fuori e dentro il perimetro delle forze di Haftar, che continua a sostenere, malgrado tutto, ma anche con il sostegno a Tripoli del Qatar, poi degli Emirati, perfino, per una residua parte, anche con l’Italia, il fallimento strategico maggiore nel caos post-gheddafiano, e ancora con gli Usa, che stanno rientrando, dalle periferie, nel quadrante libico. La Russia ... Leggi su ildenaro

