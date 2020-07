Kanye West è bipolare? L’indiscrezione dopo l’assurda intervista dove annuncia la sua candidatura a Presidente (Di giovedì 9 luglio 2020) Kanye West affetto da bipolarismo? E’ quanto riferisce la testata TMZ, che sostiene di aver ricevuto l’informazione da fonti molto vicine al cantante. Stando a quanto riportato da TMZ, Kanye West soffrirebbe di disturbo bipolare che si manifesta almeno una volta all’anno. Ha destato un certo scalpore il suo annuncio di qualche giorno fa, dove annunciava di volersi candidare come Presidente degli Stati Uniti. All’annuncio, postato su Twitter, ha fatto seguito un’intervista a dir poco sconclusionata con Forbes, che ha scatenato aspre critiche nei confronti del cantante e anche una certa preoccupazione. Nell’intervista, infatti, Kanye ne ha sparate parecchie, ... Leggi su nonsolo.tv

