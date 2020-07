Johnny Depp contro Amber Heard l’ex compagna “ha dei problemi, ha ca*ato nel nostro letto!” (Di giovedì 9 luglio 2020) Scottante rivelazione da parte di Johnny Depp contro l’ex moglie Amber Heard, l’attore dice che è malata, l’accusa di aver defecato nel letto e di aver dato la colpa al cane Non finisce la storia fra Johnny Depp e Amber Heard e fra i due c’è sempre il botta e risposta. L’ex coppia continua a sollevare polemiche e a dirsene di tutti i colori. Le ultime novità su cosa accadeva in passato fra i due giungono durante il processo. I due si sono trovati infatti in un’aula di tribunale per diffamazione. L’attore ha infatti agito legalmente su alcune cose non vere sul suo conto riportate dal quotidiano britannico “The Sun”. Il processo è contro il ... Leggi su kontrokultura

