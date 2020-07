Immigrazione, la Consulta boccia (in parte) il decreto sicurezza di Salvini: «Viola l’articolo 3 della Costituzione» (Di giovedì 9 luglio 2020) Precludere l’iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo, come previsto dal decreto sicurezza, è «incostituzionale» perché Viola l’articolo 3 per cui «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge». La Corte Costituzionale smonta così uno dei pilastri del primo provvedimento bandiera del governo a trazione Lega-M5s fortemente voluto (insieme alla sua successiva riedizione, il decreto sicurezza Bis) dal leader della Lega e allora ministro dell’Interno Matteo Salvini. La norma Dopo l’udienza pubblica svolta ieri, oggi la Consulta ha esaminato in camera di consiglio le questioni di legittimità costituzionale sollevate da tre ... Leggi su open.online

