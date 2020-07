Il retroscena: il Monza insisterà per Ciano. E c’è una clausola (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Monza prepara un grande mercato, tra gli altri – come anticipato ieri sera – ha messo nel mirino Camillo Ciano. Quest’ultimo per ora è assolutamente concentrato sul Frosinone, ha un contratto lungo e spera di poter aiutare i suoi compagni nella riconquista della Serie A. Ciano è un attaccante che in B sposta gli equilibri, tra l’altro c’è una clausola di circa due milioni che può permettergli di liberarsi. Il Monza ci sta pensando, Ciano è una pista da seguire. Foto: sito ufficiale Frosinone Calcio L'articolo Il retroscena: il Monza insisterà per Ciano. E c’è una clausola proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Noovyis : (Il retroscena: Donnarumma per l’attacco, mega offerta del Monza. Ma…) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Monza Il retroscena: il Monza insisterà per Ciano. E c’è una clausola alfredopedulla.com Brocchi: "Ho lasciato fuori Locatelli e Cutrone al Milan, non ero matto: c'era un motivo"

Christian Brocchi, allenatore del Monza, ex Milan, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, nel corso della quale ha svelato alcuni retroscena di quando allenava i ragazzi del ...

Tangenti Atm Milano, le carte che portano a Monza: un concorso e la linea a Bettola

C’è anche Monza nelle carte dell’inchiesta che ha portato a dodici misure cautelari in carcere per presunte tangenti nelle metropolitane milanesi. Tra i primi elementi un concorso truccato per l’assun ...

Christian Brocchi, allenatore del Monza, ex Milan, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, nel corso della quale ha svelato alcuni retroscena di quando allenava i ragazzi del ...C’è anche Monza nelle carte dell’inchiesta che ha portato a dodici misure cautelari in carcere per presunte tangenti nelle metropolitane milanesi. Tra i primi elementi un concorso truccato per l’assun ...