Getafe-Villarreal finisce in rissa: 4 espulsi, serve la polizia per placare la situazione! (Di giovedì 9 luglio 2020) A 4 giornate dalla fine della Liga spagnola, il match fra Getafe e Villarreal aveva il sapore di un vero e proprio spareggio per un piazzamento europeo: la vittoria avrebbe permesso non solo di consolidare il piazzamento in Europa League, ma soprattutto di mettere pressione al Siviglia e rincorrere il 4° posto utile per la qualificazione in Champions League. La gara è stata, come prevedibile, infuocata. Non sono mancate le schermaglie verbali sia in campo che fra le panchine, ma è al termine della gara (vinta 1-3 dal Villarreal), che è successo di tutto. Si è scatenata una vera e propria rissa con addirittura 4 espulsioni: Nyom, Etxeita e Suarez per i padroni di casa, Iborra per gli ospiti. Solo l’intervento della polizia ha calmato le acque, ... Leggi su sportfair

Sebbene Santi Cazorla compirà 36 anni a dicembre, il capitano del Villarreal non sembra davvero intenzionato a smettere di mettere in luce il proprio talento. Grazie ai due rigori finalizzati ieri ser ...

Liga: Al Barça basta Suarez, Espanyol retrocesso. Il Villarreal sogna in grande

Gran colpo del Villarreal che continua a mietere successi e a scalare posizioni si posizioni in classifica. Dopo la sconfitta casalinga con il Barça il Submarino Amarillo va a vincere a Getafe nello ...

Gran colpo del Villarreal che continua a mietere successi e a scalare posizioni si posizioni in classifica. Dopo la sconfitta casalinga con il Barça il Submarino Amarillo va a vincere a Getafe nello ...