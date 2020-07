Frode e corruzione negli appalti delle Forze Armate: 7 arresti a Roma (Di giovedì 9 luglio 2020) Alle prime luci dell'alba, all'esito di articolate e complesse indagini supportate da presìdi tecnologici, gli investigatori della Squadra Mobile di Roma - coordinati dalla Procura della Repubblica della Capitale - hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, nei confronti di 31 indagati, tra i quali PP.UU. - appartenenti alle Forze Armate con diverso grado - e imprenditori, accusati, tra l'altro, di Frode nelle forniture, corruzione, turbativa d'asta ed altro negli appalti per gli approvvigionamenti delle Forze Armate. L'ordinanza dispone per 7 indagati gli arresti domiciliari, 5 misure interdittive di sospensione ... Leggi su iltempo

