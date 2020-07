Formula 1, Vettel esce allo scoperto sul proprio futuro: il tedesco svela una ‘gradita’ destinazione (Di giovedì 9 luglio 2020) Sebastian Vettel sfoglia la margherita in vista del suo futuro che, come ormai noto a tutti, non sarà con la Ferrari. Il tedesco è al momento sul mercato e sono molte le voci che lo vorrebbero vicino a molte scuderie, tra cui la Red Bull. Peter Fox/Getty ImagesIntervenuto in conferenza stampa, il tedesco ha provato a fare chiarezza: “al momento non ci sono ancora notizie, ancora non so cosa accadrà. Questa gara è estremamente importante per me stesso a livello personale. Vederemo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi cosa accadrà, quali opportunità si potranno presentare. La Racing Point mi ha fatto un’ottima impressione, sono messi molto bene per quest’anno, conosco parte del team, alcune persone le conosco molto bene e da tanto tempo. ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : Sebastian Vettel fuori dal Q3! (?? #Q2) Il LIVE ? - SkySportF1 : F1, Leclerc al GP Austria: 'Lottare per il Mondiale? Non sarà facile' #SkyMotori #F1 #Formula1 - sportface2016 : #Formula1 #StyrianGP Le parole di #Verstappen su #Vettel ed un possibile ritorno del tedesco in #RedBull - sportli26181512 : F1, Vettel nella conferenza GP d'Austria (Stiria) 2020: 'Red Bull? Sarebbe interessante': Nella conferenza del seco… - AntonioIanni12 : RT @SkySportF1: Vettel nella conferenza GP d'Austria (Stiria) 2020: 'Red Bull? Sarebbe interessante' #SkyMotori #F1 #Formula1 https://t.co… -