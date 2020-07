Ecco che cosa non torna sullo sbarco da Ocean Viking (Di giovedì 9 luglio 2020) Federico Garau Ricostruito quanto accaduto a bordo della nave dal 3 luglio, data in cui la Ong lancia l'allarme al largo di Porto Empedocle Lo Stato di emergenza dichiarato dalla Ocean Viking per una situazione definita "senza precedenti" prima dell'arrivo a Porto Empedocle lascia parecchi dubbi. Almeno sulla base della relazione ufficiale di un medico Asp. Ricostruendo quanto accaduto sulla Ocean Viking, nave della Ong francese "Sos Mediterranèe", a partire dallo scorso 3 luglio in poi, emerge infatti un quadro con qualche falla. Dopo 11 giorni di attesa, il 6 luglio ben 180 stranieri vengono fatti sbarcare a Porto Empedocle: si tratta di 60 provenienti dal Bangladesh, 46 dal Pakistan, 17 dall'Egitto, 16 dalla Tunisia, 11 dall'Eritrea, 11 dal Marocco, 6 dal Ghana, 4 dal Sud Sudan, 3 dal Sudan del ... Leggi su ilgiornale

E' proprio l'anno santo del Benevento calcio, visto e considerato che la batosta a Crotone (tale è stata, per punteggio, gioco, tecnica, agonismo, qualità del gruppo e dei singoli: tutto largamente in ...

Ema Stokholma choc a Vita in Diretta: «Mia madre ha provato ad affogarmi e mi ha chiesto di suicidarmi». Andrea Delogu commossa. Oggi, la conduttrice radiofonica italo-francese, ospite nel salotto di ...

