Dramma per Yoko Ono: l’artista costretta sulla sedia a rotelle (Di giovedì 9 luglio 2020) L’artista e moglie di John Lennon, Yoko Ono, all’età di 87 anni viene purtroppo costretta a stare su una sedia a rotelle con assistenza continua Yoko Ono, un’artista famosa in tutta il mondo per la sua polivalenza e sopratutto per il matrimonio con John Lennon, cantante dei Beatles ucciso nel 1980, sta vivendo l’ennesimo Dramma della sua vita. Infatti, la cantante e musicista giapponese all’età di 87 anni è ora costretta a vivere la propria vita su una sedia a rotelle. Inoltre, la donna ha un continuo bisogno di assistenza, 24 ore su 24. A prendersi cura di lei ci sono suo figlio Sean ed una badante, che non la lasciano mai sola. L’artista ormai non uscirebbe più dalla sua ... Leggi su bloglive

Il commissario Arcuri parla delle difficoltà in vista della ripresa del nuovo anno scolastico. Oltre l'enorme numero di mascherine che occorrerà quotidianamente, serve allestire le aule per gestire pr ...

Dramma nella taiga: giovane madre di due bambini muore per le ferite causate da un orso

Una giovane donna russa è morta a causa dell’aggressione di un orso selvatico mentre camminava vicino al lago, dove si trovava in vacanza. Anastasia Lukashova, 39 anni, è stata rinvenuta dal marito g ...

Una giovane donna russa è morta a causa dell'aggressione di un orso selvatico mentre camminava vicino al lago, dove si trovava in vacanza. Anastasia Lukashova, 39 anni, è stata rinvenuta dal marito g ...