Covid, la cassa integrazione arriva in ritardo e con una perdita secca del salario (Di giovedì 9 luglio 2020) La quarantena è stata una doppia pena per i lavoratori dipendenti che sono stati messi in cassa integrazione. Non solo gli ammortizzatori sociali sono arrivati in ritardo, lasciando per settimane o per mesi senza un reddito milioni di persone, ma gli importi degli stipendi prima del «lockdown» sono stati dimezzati. Costretti a casa, non per loro volontà né per quella delle azienda, ai lavoratori alla fine qualcosa sta arrivando, ma con una perdita secca che non sarà rimborsata. Un esito … Continua L'articolo Covid, la cassa integrazione arriva in ritardo e con una perdita secca del salario ... Leggi su ilmanifesto

atn1307 : Tutti pensano alla cassa integrazione, ma nessuno pensa al povero #paolofox che il 31 dicembre dovrà dirci come andrà il 2021 #COVID__19 - TermometroPol : ?? Ancora in tantissimi i #lavoratori in attesa della cassa integrazione, sarebbero almeno 2 milioni coloro che aspe… - Baron_AMMassa : Regno Unito, il Governo stanzia 33 miliardi come pacchetto di aiuti post Covid. Due miliardi di sterline confluiran… - cremaonline : #Covid19, drastica contrazione dei servizi socio sanitari. #FondazioneBenefattoriCremaschi ricorre alla cassa integ… - corriereveneto : #Vicenza, prende la cassa integrazione Covid e lavora in nero. Denunciata -