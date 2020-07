Coronavirus, pensionati a rischio povertà: 1 su 3 avrà finito i soldi entro l'autunno (Di giovedì 9 luglio 2020) Il 37,8% dei pensionati rimarrà senza risparmi per pagare cibo e bollette nei prossimi mesi. Il dato emerge da un report di... Leggi su today

Today_it : Coronavirus, pensionati a rischio povertà: 1 su 3 avrà finito i soldi entro l'autunno - orfakappa : #ForumPA - Entro il 2021 in Italia ci saranno più pensionati che lavoratori. Ma allora il #coronavirus non è servit… - BabelRepubliCat : ???? Nonostante il caldo e la crisi del Coronavirus, i pensionati sono scesi in piazza per i loro diritti. Davanti al… - BabelRepubliCat : ???? Nonostante il caldo e la crisi del Coronavirus, i pensionati sono scesi in piazza per i loro diritti. Davanti al… - the_fourty : RT @Rosvanna1: Coronavirus, l'Italia chiede soldi all'Europa e dà 5 miliardi all'Africa: le cifre inquietanti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus pensionati Coronavirus, pensionati a rischio povertà: 1 su 3 avrà finito i soldi entro l'autunno Today.it Sit in di Cgil, Cisl e Uil sull’emergenza sanità in Calabria davanti alla Cittadella regionale

Manifestata ampia disponibilità al confronto e all’interlocuzione diretta, perché senza la condivisione sui problemi «non si va da nessuna parte» Cittadella Regione Calabria, Germaneto, 08.07.2020 – T ...

Sit-in di Cgil, Cisl e Uil sull’emergenza Sanità davanti alla Cittadella

Tutta la Calabria era rappresentata questa mattina, pur con i limiti nelle presenze imposti dalle misure anticoronavirus, davanti alla Cittadella della Regione, alla manifestazione indetta dai sindaca ...

Manifestata ampia disponibilità al confronto e all’interlocuzione diretta, perché senza la condivisione sui problemi «non si va da nessuna parte» Cittadella Regione Calabria, Germaneto, 08.07.2020 – T ...Tutta la Calabria era rappresentata questa mattina, pur con i limiti nelle presenze imposti dalle misure anticoronavirus, davanti alla Cittadella della Regione, alla manifestazione indetta dai sindaca ...