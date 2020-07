Coronavirus, Arcuri: “L’app Immuni non ha raggiunto il target, ma sarà utile in autunno. Scuola? Serviranno 10 milioni di mascherine” (Di giovedì 9 luglio 2020) Nonostante una massiccia campagna di lancio, la app Immuni non ha “per ora” raggiunto il target prefissato. Lo ha detto il Commissario Domenico Arcuri nel seminario online organizzato dal Centro Studi Americani, intervistato da Lucia Annunziata. “La principale delle ragioni non ha a che fare con la campagna informativa. Ha a che fare con la fase del ciclo di epidemia che stiamo vivendo e che trova una qualche forma comprensibile – ma non condivisibile – di rilassamento generale. Ci servirà molto a partire dall’autunno“. Nel corso della stessa intervista Arcuri ha parlato anche dei tamponi effettuati dalle Regioni e soprattutto della strategia per il rientro a Scuola: dopo la gestione dell’emergenza ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Coronavirus, Arcuri: 2 milioni di test sierologici a personale prima di inizio scuola - fanpage : Nelle scuole serviranno 10 milioni di mascherine al giorno, l'annuncio del Commissario Arcuri - Linkiesta : La strategia è quella dei Cinque Stelle, per cui ogni opera pubblica è un furto. E così il decreto… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Arcuri: “L’app Immuni non ha raggiunto il target, ma sarà utile in autunno. Scuola? Serviranno 10 milioni… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Arcuri: “L’app Immuni non ha raggiunto il target, ma sarà utile in autunno. Scuola? Serviranno 10 milioni… -