Corbo boccia Politano: “Sarebbe giusto ritirare il suo nome, trapano che non scava” (Di giovedì 9 luglio 2020) Corbo boccia la presentazione di Politano, definendolo un trapano che non scava, non alza mai la testa per vedere se c'è un compagno ben piazzato. L'articolo Corbo boccia Politano: “Sarebbe giusto ritirare il suo nome, trapano che non scava” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

news24_napoli : Corbo boccia Politano: "E’ un trapano che fa rumore ma non scava… -