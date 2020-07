Cassino, ipovedente precipita in una scarpata: elitrasportato a Roma. E’ grave (Di giovedì 9 luglio 2020) Momenti di paura a Terelle, dove nel tardo pomeriggio di oggi un uomo ipovedente ha avuto un incidente in montagna che poteva essergli fatale. Il 47enne di Cassino era uscito a prendere una boccata d’aria con il padre quando è precipitato in una scarpata per oltre tre metri riportando diverse ferite. Nella caduta è rimasto bloccato ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, di un elisoccorso e dei carabinieri. Le operazioni di soccorso sono state molto difficili. Le lesioni riportate dall’uomo hanno subito allertato i sanitari ed è stato così disposto l’elitrasporto al San Camillo di Roma. Per ora la prognosi è ... Leggi su ilcorrieredellacitta

