Call of Duty: Warzone rimuove la modalità per 200 giocatori (Di giovedì 9 luglio 2020) La modalità per 200 giocatori di Call of Duty: Warzone è stata rimossa, e non è una sorpresa. La variante per 200 giocatori è stata pensata come una modalità a tempo limitato, e ora è stata rimossa con l'ultimo aggiornamento delle playlist del gioco.Mentre la BR 200 non è più disponibile, Infinity Ward ha riportato indietro BR Quads e aggiunto BR Stimulus Trios ai menu delle playlist di Warzone.Leggi altro... Leggi su eurogamer

