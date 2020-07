Calciomercato, i migliori affari siglati finora in Europa: da Arthur a Meunier… (Di giovedì 9 luglio 2020) tps title I migliori COLPI /tps titleIl Calciomercato ancora non è ufficialmente iniziato, ma già le squadre iniziano a muovere i primi tasselli per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Da Pjanic al Barcellona fino a Meunier al Borussia Dortmund, tante società hanno tentato di muoversi in anticipo e iniziare a progettare il campionato che verrà.caption id="attachment 809362" align="alignnone" width="1024" Arthur Barcellona (getty images)/captionArthur rappresenta il grande colpo per la società bianconera. Arrivato dal Barcellona per una cifra massima di 82 milioni di euro bonus inclusi, il brasiliano è il grande colpo che serviva nella zona centrale del campo per la Juventus. Dalla prossima stagione Maurizio Sarri potrà contare sulla grande classe ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Calciomercato, i migliori affari siglati finora in Europa: da Arthur a Meunier... - - TUTTOJUVE_COM : Solskjaer allontana Pogba dalla Juventus: 'Lo United vuole tenere i giocatori migliori e costruire una squadra fort… - calciomercato_m : THE OUT OF HOME - Osimhen: 'Futuro? Voglio vincere e giocare nei club migliori del mondo! Drogba è un modello, la f… - var_zone : Luca Caldirola è nel mirino di @Besiktas e @SpartakMoscowEN dopo una stagione di alti livelli, è stato uno dei migl… - nikolink2011 : @ncorrasco Se la lazio in blocco venisse a milano arriveremmo sesti. I rapporti fra giocatori società allenatore am… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato migliori Inter, i migliori 5 gol contro il Bologna VIDEO Calciomercato.com Pogba all’Inter?/ Calciomercato: sul francese anche la Juventus, ma lo United…

Paul Pogba piace alla Juventus ma non solo: sulle tracce del francese c’è anche l’Inter di Conte. Ma attenzione al colpo di scena… Derby d’Italia in vista per Paul Pogba? Il centrocampista francese pi ...

Calciomercato Inter, i nomi caldi per il centrocampo nerazzurro

Sull'avversario, il Verona: "È una squadra che sta facendo un ottimo campionato, una delle rivelazioni di questa stagione. All'andata vince l'Inter: "Ricordo bene la gara di andata, andammo sotto di u ...

Paul Pogba piace alla Juventus ma non solo: sulle tracce del francese c’è anche l’Inter di Conte. Ma attenzione al colpo di scena… Derby d’Italia in vista per Paul Pogba? Il centrocampista francese pi ...Sull'avversario, il Verona: "È una squadra che sta facendo un ottimo campionato, una delle rivelazioni di questa stagione. All'andata vince l'Inter: "Ricordo bene la gara di andata, andammo sotto di u ...