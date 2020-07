Benevento, contrada Olmeri: acqua a singhiozzo per prelievi non autorizzati (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGesesa comunica che a causa di prelievi d’acqua non autorizzati e ancora non individuabili, che si verificano puntualmente in contrada Olmeri, si sta verificando già da alcuni giorni, discontinuità nell’erogazione del servizio idrico. “I nostri tecnici – spiega la nota Gesesa – stanno operando in campo, controlli e verifiche per individuare i responsabili e risolvere la problematica. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare”. L'articolo Benevento, contrada Olmeri: acqua a singhiozzo per prelievi non ... Leggi su anteprima24

