Belen Rodriguez: la verità su Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino (Di giovedì 9 luglio 2020) Belen Rodriguez rompe gli indugi e racconta la verità sul rapporto tra il suo ex marito Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. E sottolinea che… Il triangolo amoroso formato da Belén Rodriguez, Stefano de Martino e Alessia Marcuzzi esiste davvero? In questi giorni non si è parlato di altro. Stefano e Alessia che si scrivono messaggi inequivocabili, Belen che “becca“ questi messaggi sull’iPad di Stefano mentre gioca con suoArticolo completo: Belen Rodriguez: la verità su Alessia Marcuzzi e ... Leggi su solodonna

VanityFairIt : Arriva anche la smentita della showgirl argentina, in una nota via Instagram, sulla presunta «relazione clandestina… - Noovyis : (Belen Rodriguez rompe il silenzio: “Mai successo niente, nessun messaggio, nessun iPad”. Ma Roberto D’Agostino dic… - stefanodonno75 : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: 'Cattivissimo gusto', Belen Rodriguez dura sul gossip tra De Martino… - CorrNazionale : L’estate di #Belen e Stefano De Martino infiamma il gossip: lei con un nuovo amore, lui in barca con un’altra Rodri… - FQMagazineit : Belen Rodriguez rompe il silenzio: “Mai successo niente, nessun messaggio, nessun iPad”. Ma Roberto D’Agostino dice… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez De Martino potrebbe condurre il Festival di Castrocaro senza Belen Rodriguez DiLei Chi: "Stefano De Martino in barca con un'altra Rodriguez"

8 luglio, le prime immagini esclusive del weekend a Napoli di Stefano De Martino, in compagnia di una bellissima Rodriguez... Ma questa volta non si tratta di Belen, dalla quale si e? separato ...

Lucia Azzolina a Sperlonga, ecco le foto in costume in spiaggia del ministro dell'Istruzione

L'ultimo numero della rivista, in edicola fino al 14 luglio, è andato a ruba tra i numerosi fan della bella pentastellata anche se il triangolo d'amore tra Belen Rodriguez, Stefano De Martino e ...

8 luglio, le prime immagini esclusive del weekend a Napoli di Stefano De Martino, in compagnia di una bellissima Rodriguez... Ma questa volta non si tratta di Belen, dalla quale si e? separato ...L'ultimo numero della rivista, in edicola fino al 14 luglio, è andato a ruba tra i numerosi fan della bella pentastellata anche se il triangolo d'amore tra Belen Rodriguez, Stefano De Martino e ...