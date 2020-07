Atalanta, forte interesse per Alessandro Florenzi (Di giovedì 9 luglio 2020) L’Atalanta ha palesato un forte interesse per il terzino destro Alessandro Florenzi, attualmente in forza al Valencia. Il laterale difensivo italiano è di proprietà della Roma e, secondo quanto riportato da Sky Sport, il club orobico starebbe seriamente pensando di trattare con i giallorossi al termine del prestito spagnolo. L’Atalanta cerca occasioni e talenti da rivalutare, Gian Piero Gasperini potrebbe essere il vero e proprio fautore della rinascita sportiva di Florenzi, così da estrapolarne il grande potenziale attualmente inespresso. Leggi su sportface

