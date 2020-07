5G, il Governo vieta ai sindaci di opporsi: Vincenzo Napoli zitto! (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Lo hanno chiamato “Semplificazione del Sistema Italia”, ha la formula giuridica del Decreto Legge sul quale il Governo pone la fiducia. Nella bozza delle ore 19 del 6 luglio, al Titolo IV ‘Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy’ esso esplicitamente espropria i sindaci – che pure rivestono funzione di massima autorità sanitaria territoriale – del potere decisionale in merito ad insediamenti di reti di comunicazioni elettriche di qualsiasi genere ed in merito ai limiti di esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Difficile da credere. Eppure, testualmente, si legge: “(…) I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e ... Leggi su anteprima24

SaveChildrenIT : Domani #9luglio #30anni della legge 185/90 che vieta di esportare armamenti ai paesi che violano #dirittiumani. Chi… - silviamenon1 : RT @SaveChildrenIT: Domani #9luglio #30anni della legge 185/90 che vieta di esportare armamenti ai paesi che violano #dirittiumani. Chiedia… - MAnderlucci : RT @SaveChildrenIT: Domani #9luglio #30anni della legge 185/90 che vieta di esportare armamenti ai paesi che violano #dirittiumani. Chiedia… - PalmeStef : RT @SaveChildrenIT: Domani #9luglio #30anni della legge 185/90 che vieta di esportare armamenti ai paesi che violano #dirittiumani. Chiedia… - hagall57 : @ElisaPetrachi @Basta86735380 @la_kuzzo È ancora in vigore in decreto di questo governo che causa Covid dichiara ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo vieta 5G, il Governo vieta ai sindaci di opporsi: Vincenzo Napoli zitto! anteprima24.it TikTok “è un malware che il governo cinese usa per spiarvi”: l’accusa di Anonymous

TikTok, il social network che sta spopolando tra i giovani, è sempre al centro di numerose critiche legate alla sicurezza dei dati degli utenti. Stavolta ad attaccare l’applicazione è stato Anonymous.

Gli Usa pronti a bannare TikTok: “Info in mano al governo cinese”

La guerra Usa-Cna si sposta sui social. Mike Pompeo, segretario di Stato americano, ha detto in una intervista a Fox News che gli Usa stanno pensando di vietare l’uso delle app per i social media cine ...

TikTok, il social network che sta spopolando tra i giovani, è sempre al centro di numerose critiche legate alla sicurezza dei dati degli utenti. Stavolta ad attaccare l’applicazione è stato Anonymous.La guerra Usa-Cna si sposta sui social. Mike Pompeo, segretario di Stato americano, ha detto in una intervista a Fox News che gli Usa stanno pensando di vietare l’uso delle app per i social media cine ...