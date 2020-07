Viaggi 2020, come trovare Wi-Fi aperti o comunicare anche senza rete (Di mercoledì 8 luglio 2020) Due semplici app da Viaggio per trovare Wi-Fi pubblici o aperti e per comunicare senza Internet, all’occorrenza. Dopo il lungo lockdown per il coronavirus e la riapertura delle frontiere è cresciuto moltissimo tra i Viaggiatori abituali il desiderio di trascorrere del tempo lontano da casa. L’estate 2020 sarà con ogni probabilità caratterizzata da un turismo più sparso e meno concentrato, più prudente e “studiato” e meno improvvisato. In generale, per ridurre il rischio di contagiare altre persone o rimanere contagiati, le destinazioni preferite potrebbero essere zone meno affollate e più isolate. Per questa ragione potrebbe risultare particolarmente utile, per chi abbia intenzione di trascorrere l’estate del 2020 in movimento, affrontare il Viaggio con gli opportuni strumenti. In auto o a piedi, ... Leggi su bloglive

LaStampa : Fra le conseguenze della pandemia globale nel mondo dei viaggi vi è l’obbligo per chi vive di turismo di darsi da f… - AnnaPerssonDR : ???? Viaggi interstellari: problemi linguistici all’orizzonte - settembrini61 : RT @fulviocerutti: Italia Arcobaleno: cinque città imperdibili da visitare per la storia e la cultura lgbt @lastampa @p40it - tivooweb : Al via i nuovi episodi dei due format che esplorano usi e costumi dei Paesi del mondo attraverso le loro tradizioni… - fulviocerutti : Italia Arcobaleno: cinque città imperdibili da visitare per la storia e la cultura lgbt @lastampa @p40it -