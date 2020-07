Venezuela, l’Onu rivela gravi violazioni dei diritti umani. E a rimetterci sono le donne, gli indigeni e l’ambiente (Di mercoledì 8 luglio 2020) di Diego Battistessa* Il nuovo report sulla situazione dei diritti umani in Venezuela realizzato da Michelle Bachelet (Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani) e reso pubblico il passato 2 luglio questa volta non ha fatto “tanto rumore”. Il Venezuela è sotto i riflettori dell’Italia e dell’Europa già da diverse settimane e le violazioni dei diritti umani non sembrano più suscitare così tanto scalpore. Il presunto finanziamento di Hugo Chavez al neonato Movimento 5 Stelle nel 2010, smentito dallo stesso M5S, e il braccio di ferro politico di Nicolas Maduro con la Ue degli ultimi giorni (con annesso incidente diplomatico) hanno accaparrato la scena. Nonostante ciò, è necessario tornare ad approfondire quello che sta succedendo nel paese della rivoluzione bolivariana che affronta oggi (come il resto del ... Leggi su ilfattoquotidiano

