Ultime Notizie Roma del 08-07-2020 ore 09:10 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale crono Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio non ci sono aiuti capelli in mano c’è un solo rischio la fine del mercato unico europeo del rischio che solo una risposta tempestiva dell’Europa potrei evitare su questo binario che il premier Giuseppe Conte inaugura il futuro in vista del Consiglio del 17 e 18 luglio un tour che inizia dal Portogallo passa per la Spagna e arriverà al cospetto del palco Mark rutte forte di un asse ben saldo quello dei paesi del Mediterraneo e con il segno dell’Alleanza con Antonio costa e Pedro Sanchez va all’attacco non è che legame tra recovery Farm di quadro finanziario pluriennale si tiene ben lontano dalla buttare un film e consapevole che mai come in questi giorni sud ma quello delle regionali o quello del fondo salva-stati al vulcano poi metto 5 Stelle ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: America Latina a quota 3 milioni di casi. Trump se la prende con Fauci Il Sole 24 ORE Brugherio zero contagi da una settimana, Carate piange altre due vittime. L’aggiornamento dei sindaci

Nella provincia di Monza e Brianza 5 i pazienti positivi al tampone nelle ultime 24 ore. “La buona notizia è che anche la scorsa settimana non abbiamo avuto nuovi casi di positività, mentre è ...

Da 0-2 a 4-2: Milan batte in rimonta la Juventus a San Siro

Incredibile rimonta del Milan che a San Siro batte la Juventus per 4 a 2. Succede tutto nel secondo tempo: prima i gol di Rabiot e Ronaldo per i bianconeri. Poi quelli di Ibrahimovic (rig.), Kessié, L ...

