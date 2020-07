“Svolta epocale” installate barriere stradali contro i parcheggiatori abusivi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – A Castellammare di Stabia, nel Napoletano, sono state installate numerose new jersey anti-parcheggio abusivo. Delle barriere stradali in cemento sono state così poste nella notte in zona Pozzano con la finalità di allontanare i soliti parcheggiatori abusivi. Numerosi, infatti, gli abusivi che nei mesi estivi assediano le strade che portano al mare stabiese. “Una svolta epocale – spiega il sindaco stabiese Gaetano Cimmino – non ho timore a dirlo, per la legalità e la sicurezza del nostro territorio e delle vie del mare”. “Chi si arricchiva – continua il primo cittadino – mettendo a rischio la sicurezza di tutti lungo la statale e nella zona di Pozzano oggi deve arrendersi. Come stiamo facendo ormai da due anni, ci stiamo riappropriando di aree lasciate alla ... Leggi su anteprima24

