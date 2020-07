Suo fratello la pagherà: ecco Yone per League of Legends (Di mercoledì 8 luglio 2020) Come succede ormai spesso e volentieri, gli appassionati del titolo Riot Games, League of Legends, sono riusciti a scoprire chi potrebbe essere il centocinquantesimo campione di questa immortale saga degli Esports. E il risultato di tutto questo leak non è dei più tranquilli, visto che qualcosa di maligno sta per risorgere, per tormentare il mondo di Runeterra. Yone, il fratello di Yasuo, il reietto, era stato ucciso proprio dal suo consanguineo a causa di una serie di incomprensioni, cose che hanno segnato nella mente il campione di Runeterra, rendendolo un personaggio molto più riflessivo e cupo. Yone avrà dalla sua la brama di potere, la voglia di tornare a vendicarsi… e chi sa quali altri piani riavrà dopo il suo ritorno nel mondo dei vivi, armato della sua maschera e delle sue spade, già da diversi anni si parlava del ritorno di ... Leggi su esports247

