Sul 5G Di Maio fa l'americano (e anticinese). Conte s'allinea all'Europa (Di mercoledì 8 luglio 2020) Da una parte il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che vuole ripensare il progetto di rete 5G in chiave filoamericana, dall’altra il premier Giuseppe Conte che spinge per proseguire il cammino con i fornitori cinesi, con capofila Huawei, su impulso della commissione Europea. È questo lo scontro che sta andando in scena all’interno del Governo giallorosso e di cui diverse fonti di HuffPost tracciano i contorni. Il tema, lo ricordiamo, riguarda la più moderna infrastruttura di telecomunicazioni con una previsione di 2,8 miliardi di schede sim attive entro il 2025 e una serie di caratteristiche da essa garantite, come la velocità di trasferimento dati venti volte superiore al 4G, connessioni simultanee, efficienza dei segnali, latenza ridotta, e le porte aperte all’Internet delle cose, alle smart city e tutto ... Leggi su huffingtonpost

