«Sky deve pagare, ma non subito». La Serie A non può spegnere il segnale (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Serie ha vinto a metà, per dirla con la Gialappa’s. Il Tribunale di Milano ha ovviamente dato ragionale alla Lega Serie A, ha condannato a pagare Sky l’ultima rata per i diritti tv della stagione in corso ma non si tratta di un provvedimento esecutivo: non esistono i presupposti. Scrive il Corriere dello sport che Sky ha quaranta giorni per “al netto della pausa estiva dei Tribunali” o per fare ricorso. L’opposizione farebbe scattare altri 90 giorni. Ragionevolmente si arriverebbe a dicembre o addirittura a gennaio dell’anno prossimo. Da notare, inoltre, che la cifra da pagare, secondo quanto indicato dal Tribunale, è di 102 milioni e non di 131. E dipende dal fatto che sono stati 11 i club che hanno avanzato la richiesta di ingiunzione. Gli altri, invece, si erano già fatti anticipare il denaro dagli istituti di ... Leggi su ilnapolista

