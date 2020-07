Serie A, sarà Irrati l’arbitro di Hellas Verona-Inter (Di mercoledì 8 luglio 2020) Designato l’arbitro di Hellas Verona-Inter In vista della dodicesima giornata del girone di ritorno della Serie A in programma tra giovedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Hellas Verona-Inter, in programma per domani 9 luglio con calcio d’inizio alle ore 21:45, sarà diretta dall’arbitro Massimiliano Irrati, 41enne di Firenze. Il fischietto toscano sarà assistito da Passeri e Lo Cicero. Il quarto uomo sarà Ros. Al VAR ci sarà Orsato e all’AVAR Cecconi. L'articolo Serie A, sarà Irrati l’arbitro di Hellas Verona-Inter proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine

