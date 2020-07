Se governano Pd e M5s aumenta il razzismo. Il sondaggio Demos non mente: perché serve Salvini a Palazzo Chigi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Fino a quando al governo c'era la Lega, nel settembre 2018, il tasso di razzismo percepito dall'opinione pubblica italiana si attestava su una soglia del 47%. Meno della metà degli intervistati ne aveva contezza. Quasi due anni più tardi, ripresi gli sbarchi e regolarizzati gli immigrati clandestini, quella percentuale ha compiuto un balzo fino al 60 per cento. Per il governo rosso-verde attualmente in carica non è esattamente un risultato entusiasmante perché dimostra che l'intolleranza cresce quando comanda la sinistra. Ma si potrebbe sempre sostenere che il sondaggio che lo certifica, condotto da Demos & Pi e pubblicato ieri dalla Repubblica, ha raccolto quanto era stato seminato dalla propaganda xenofoba "Salviniana". Che è sempre il modo più sbrigativo di cavarsi d'impaccio quando non si è disposti ad ammettere ... Leggi su liberoquotidiano

