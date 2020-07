Scudetto, Paolo Condò: “Al 90% è della Juventus. Ma occhio all’Atalanta” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Lo Scudetto è al 90%, anche di più, della Juve. A Lazio e Inter credo molto poco. Ma se domani l’Atalanta andasse a -9, sabato c’è Juve-Atalanta…“. Lo ha dichiarato il giornalista di Sky Paolo Condò a proposito della corsa Scudetto. La situazione attuale vede la Juventus a +7 dalla Lazio e impegnata nel prossimo turno contro l’Atalanta. E proprio sulle chance dei bergamaschi, il popolare giornalista ha voluto porre la sua attenzione. Leggi su sportface

bradipolibri : Il 3 luglio del 1979 iniziava la presidenza di Paolo Mantovani alla Sampdoria. È stato lui l'artefice principe di q… - Paolo_Aba : @ZZiliani Grandissima vittoria del Milan, entusiasmo alle stelle e scudetto in pugno....cazzo ho sbagliato, volevo… - abartesaghi : @pisto_gol @Paolo_Bargiggia @juventusfc Scusa Maurizio, ma le ultime dieci partite dell'ultimo campionato contano c… - Markoporro10 : @ParticipioPart @Danila9631 @paolo_raff Io almeno i miei sbagli li ammetto...Gli altri invece dicevano che IL BOLLI… - SementeLuigi : @pisto_gol @Paolo_Bargiggia @juventusfc Sarri deve ringraziare Dio per non aver avuto attaccato al culo il Napoli d… -