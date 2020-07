Scordiamoci gli aggiornamenti su alcuni Samsung Galaxy da luglio 2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Arrivano ulteriori indicazioni particolarmente interessanti per quanto riguarda il mondo dei Samsung Galaxy, in riferimento ai device che hanno diritto o meno a ricevere nuovi aggiornamenti software. A distanza di un paio di giorni dall'apparizione pubblica del bollettino di luglio, come vi abbiamo riportato con un articolo specifico, tocca dunque fare la conta dei device che ora non risultano più idonei nel ricevere upgrade. Fermo restando che, per urgenze legate soprattutto a questioni di sicurezza, le carte in tavola potrebbero cambiare. Quali Samsung Galaxy non riceveranno ulteriori aggiornamenti Analizzando le liste ufficiali del produttore coreano, più in particolare, emerge che tra i modelli da questo momento esclusi dai discorsi inerenti le patch troviamo anche il Samsung Galaxy S7 Active e per il Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016). Insomma, dopo la ... Leggi su optimagazine

AlatiGiulio : @recifar Cifa, non scordiamoci che gli aerei hanno ripreso a volare sulla terrapiatta scaricando veleni con le loro… - Marty_Loca80 : @Fabius40884986 @joe_tarallo @ASRomaMe @8110JR Sempre che trovino i soldi per continuare a pagarlo e per prenderne… - SmordiRita : RT @eddy_kendall: @ClaudioDeglinn2 @SmordiRita Magari e succedesse alla svelta che non c'è più tempo, l'Italia muore. Non scordiamoci che s… - eddy_kendall : @ClaudioDeglinn2 @SmordiRita Magari e succedesse alla svelta che non c'è più tempo, l'Italia muore. Non scordiamoci… - SergioBrigatti2 : @Jastcam Io non me la scordo! Ma non scordiamoci gli sciacalli... -

Ultime Notizie dalla rete : Scordiamoci gli Scandalo Bancomat: prelievo contanti truffaldino. Sei colpevole? Trend-online.com VIDEO Mattia Binotto: “Secondo posto una sorpresa, non dimentichiamo i problemi. Vettel poteva fare meglio”

Nessuno si aspettava di festeggiare il secondo posto di Charles Leclerc nel GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 andata in scena al Red Bull Ring. La Ferrari si è presentata a Zeltweg con un ...

Spielberg, 17:58

"Lo sapevamo, dovevamo gareggiare in difesa e dovevamo cercare di massimizzare il risultato. Il secondo posto e' una bellissima sorpresa, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Leclerc ha fatto una bell ...

Nessuno si aspettava di festeggiare il secondo posto di Charles Leclerc nel GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 andata in scena al Red Bull Ring. La Ferrari si è presentata a Zeltweg con un ..."Lo sapevamo, dovevamo gareggiare in difesa e dovevamo cercare di massimizzare il risultato. Il secondo posto e' una bellissima sorpresa, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Leclerc ha fatto una bell ...