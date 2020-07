Riot annuncia un nuovo format per le sfide competitive su Valorant (Di mercoledì 8 luglio 2020) Riot non smette mai di stupire e soprattutto di lavorare, proprio per questo gli appassionati di esports non riescono a fare a meno dei suoi giochi. La società Coreana ha infatti appena annunciato un nuovo format per le sfide competitive. In particolare verrà aggiunto un tempo in più nel format win-by-two nelle queues grazie agli aggiornamenti apportati dal Patch 1.03. Questo eliminerà le morti improvvise che molti lamentavano fosse un vantaggio eccessivo per la squadra concorrente. Dopo due round di overtime il gioco automaticamente determinerà se la gara potrà andare avanti o se oppure dovrà finire. Con il nuovo formato ogni squadra avrà la possibilità sia di ... Leggi su esports247

