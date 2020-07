Ponte di Genova, la Consulta: “Legittimo escludere Autostrade dalla ricostruzione” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ponte Genova, Corte Costituzionale: “Non illegittimo escludere Autostrade” Mentre infuria la polemica tra il premier Giuseppe Conte e le opposizioni sulla concessione della gestione del nuovo Ponte di Genova ad Autostrade per l’Italia, la Corte Costituzionale si è espressa nel pomeriggio di oggi – mercoledì 8 luglio 2020 – sui sei ricorsi del Tar della Liguria, che aveva sollevato dubbi di costituzionalità sull’articolo 41 della carta per l’esclusione di Aspi dalla ricostruzione del viadotto Morandi. Secondo la Consulta, “l’eccezionale gravità della situazione” ha reso legittima l’esclusione di Autostrade ... Leggi su tpi

La Corte costituzionale “ha ritenuto non fondate le questioni relative all’esclusione legislativa di Aspi dalla procedura negoziata volta alla scelta delle imprese alle quali affidare le opere di demo ..."La decisione del Legislatore di non affidare ad Autostrade la ricostruzione del Ponte - prosegue la nota - e' stata determinata dalla eccezionale gravita' della situazione che lo ha indotto, in via ...