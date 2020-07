Pioli: «Rimpianti? Non guardiamo indietro, ora proviamo a vincerle tutte» – VIDEO (Di mercoledì 8 luglio 2020) Stefano Pioli ha parlato dopo la bella vittoria del Milan contro la Juventus a San Siro: queste le sue parole Stefano Pioli ha parlato dopo la bella vittoria del Milan contro la Juventus a San Siro. Queste parte delle sue dichiarazioni nel post partita. LA GARA – «Siamo stati bravi a lavorare con volontà e disponibilità, dovevamo rimediare a qualche errore o pausa nel campionato, dovevamo dimostrare di avere delle qualità. Abbiamo voglia di stare in campo insieme, continuiamo così perché le prossime gare saranno impegnative». OBIETTIVI – «Deve giocarsi ogni gara al massimo con volontà e determinazione necessarie per poterle vincere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

