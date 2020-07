Paolo Sorrentino dirigerà un film Netflix: riprese a Napoli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino torna nella sua amata Napoli per dirigere “E’ stata la mano di Dio”, nuovo film originale Netflix Paolo Sorrentino dirigerà un film originale per Netflix che si intitolerà “È stata la mano di Dio”. Le riprese saranno effettuate a Napoli. L’annuncio è stato fatto sul profilo ufficiale Instagram della piattaforma di streaming soltanto qualche minuto fa. Altre informazioni Stando a quanto riportato da Badtaste, il produttore della pellicola sarà Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, e lo stesso Sorrentino. “Sono emozionato all’idea di tornare a girare a Napoli, vent’anni esatti dopo il mio primo film”, dichiara Sorrentino. il regista Premio Oscar aggiunge: “È stata la mano di Dio è, per la ... Leggi su zon

NetflixIT : 'Questo film per me significa tornare a casa”. Paolo Sorrentino torna nella sua Napoli per dirigere “È stata la man… - fanpage : ”È stata la mano di Dio”, Paolo Sorrentino annuncia il suo primo film su Netflix ambientato a Napoli - NetflixIT : Ci sono il Papa e la Regina Elisabetta in giro per il Vaticano... ma è il corto di Paolo Sorrentino in Homemade, la… - MovieMag_ : 'È stata la mano di Dio' nuovo film di #PaoloSorrentino per #Neflix. #moviemag #film #movies #news - ultimenotizie : Il premio Oscar Paolo #Sorrentino scriverà e dirigerà 'È stata la mano di Dio' per #Netflix. Il film è prodotto da… -