Meteo d’AUTUNNO, pessimo. No estremo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Come sarà la stagione autunnale? Bella domanda. Siamo appena entrati nel cuore dell’Estate e siete già in molti a domandarci proiezioni Meteo climatiche per l’Autunno. Rispondervi ora, come potrete chiaramente intuire, non è possibile. O meglio, non abbiamo certezze ma qualche opinione possiamo comunque esprimerla. Lo facciamo volentieri, anche perché sappiamo che proiettarsi in là nel tempo – guardare la futuro insomma – è un esercizio che piace molto a noi Meteorologi ma che piace a tantissime persone. Fotocomposizione che mostra Piazza Duomo inondata. Credit iStockLa nostra impressione è che negli ultimi 2 inverni, con tutti gli sconquassi atmosferici – in particolare stratosferici – che abbiamo avuto qualcosa sia cambiato. Sia cambiato in direzione di stagioni autunno-invernali old ... Leggi su meteogiornale

