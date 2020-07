Maria De Filippi terrorizzata dal contagio | L’ipocondria frena la conduttrice (Di mercoledì 8 luglio 2020) Maria De Filippi spiega come ha passato la quarantena e i mesi successivi a causa della sua ipocondria. Come ha gestito la paura la conduttrice di Canale 5? La conduttrice di Uomini e Donne convive ormai da diversi anni con la sua ipocondria che la spinge ad essere terrorizzata dal contagio soprattutto durante questi mesi … L'articolo Maria De Filippi terrorizzata dal contagio L’ipocondria frena la conduttrice proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Maria De Filippi confessione senza filtri inibitori : “Andrà tutto bene… un cavolo” - #Maria #Filippi #confessione… - giampiero661MJ : @_Techetechete @Fiorello @RaiUno Grandissimo Fiorello in Maria de Filippi ! ?????????????? - zazoomblog : Aldo Grasso critica le dinamiche di Temptation Island e le scelte di Maria De Filippi - #Grasso #critica… - TrashCafoni : Amici di Maria de Filippi: Veronica Peparini a Giorgio Albanese: “Sei un - StraNotizie : Aldo Grasso critica le dinamiche di Temptation Island e le scelte di Maria De Filippi -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Aldo Grasso è una delle penne più affilate del giornalismo italiano, un critico televisivo che negli anni ha fatto “piangere” molti grandi nomi dello spettacolo con le sue istantanee, a volte impietos ...Real Time perde Amici. Il canale 31 del digitale terrestre non manderà più in onda il daytime del fortunato programma targato Maria De Filippi. L’annuncio è arrivato oggi, martedì 7 luglio, in verità ...