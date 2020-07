Manolas: “È dura anche per il Barcellona giocare contro di noi” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Kostas Manolas, autore del fallo di mano per cui hanno annullato il gol di Elmas, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la partita contro il Genoa. Cosa pensa il Barcellona quando ci guarda? “Non è facile giocare contro di noi. Abbiamo equilibrio e mentalità vincente, creiamo tanto e subiamo poche occasioni. È dura anche per il Barcellona. Ora però non pensiamo a loro, dobbiamo far bene e chiudere come si deve in campionato” L'articolo Manolas: “È dura anche per il Barcellona giocare contro di noi” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

