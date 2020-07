Lazio Coronavirus bollettino 8 luglio: 14 casi e zero decessi (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Regione Lazio ha diramato il bollettino giornaliero comunicando 14 casi e zero decessi. Dei nuovi casi 9 sono casi di importazione e di questi sette hanno un link con viaggiatori di rientro dal Bangladesh con voli già attenzionati. Un altro caso proviene dall’Olanda con destinazione Somalia e uno proviene dal Brasile. La provincia di Rieti è COVID Free, ovvero non ci sono positivi, nessun decesso e nessun caso posto in isolamento domiciliare. Straordinario afflusso al drive-in della Asl Roma 2 dove tra ieri e oggi sono già stati effettuati oltre 500 tamponi e voglio ringraziare della collaborazione la Comunità del Bangladesh a Roma e le loro autorità religiose. Fino a questo momento non si registrano casi ... Leggi su laprimapagina

Coronavirus Lazio oggi : i dati del 11 luglio e il focolaio di Formia Ci sono 19 nuovi positivi al Coronavirus SARS-COV-2 oggi nel Lazio . Dei nuovi casi, informa l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, due terzi sono quelli di importazione (12). Di questi ultimi, 8 hanno un link con voli ...

Ci sono 19 nuovi positivi al SARS-COV-2 nel . Dei nuovi casi, informa l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, due terzi sono quelli di importazione (12). Di questi ultimi, 8 hanno un link con voli ... Coronavirus Lazio : oggi 19 casi - ma ben 12 provengono dall’estero. Ecco la situazione delle ASL Coronavirus , oggi nel Lazio si registra un dato di 19 casi . Dei nuovi casi , 2/3 provengono dall’estero (12). Di questi casi di importazione, 8 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Due altri casi sono ...

, nel si registra un dato di 19 . Dei nuovi , 2/3 dall’estero (12). Di questi di importazione, 8 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Due altri sono ... Coronavirus. Sabato 11 luglio : sono 19 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl Roma – “Oggi registriamo un dato di 19 casi. Dei nuovi casi 2/3 sono quelli di importazione (12). Di questi casi di importazione 8 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Due altri casi provenienti da ...

sole24ore : Coronavirus Italia, ultime notizie: 19 nuovi contagiati nel Lazio - TgrRai : #Coronavirus, 23 i nuovi casi nel #Lazio, otto sono legati ai ritorni dal #Bangladesh. Controlli a tappeto, risalit… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 14,4% Region… - Pippo_Moscuzza : RT @sole24ore: Coronavirus Italia, ultime notizie: 19 nuovi contagiati nel Lazio - donzy_lee : @Lorisjuve89 Si beh, se.non c'era lo stop coronavirus lo scudetto era della Lazio. Ma ringraziamo. Fortunatamente s… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Coronavirus Coronavirus, nel Lazio 19 nuovi casi Adnkronos Roma, la mappa del contagio dopo il lockdown: ecco in quali quartieri sono aumentati di più i contagi

Nei venticinque quartieri di Roma che fanno registrare più casi di coronavirus da inizio epidemia, in questi due mesi di post lockdown, si sono registrati 355 nuovi contagi di Covid 19. Il quartiere c ...

Bollettino Coronavirus Italia, i dati di oggi 11 luglio. Tabelle regione per regione

Mentre negli ultimi tre giorni la curva epidemica continuava seppur di poco a salire, oggi finalmente i dati piegano al ribasso. Si contano infatti 188 nuovi casi (contro i 276 di ieri) e 7 vittime ( ...

Nei venticinque quartieri di Roma che fanno registrare più casi di coronavirus da inizio epidemia, in questi due mesi di post lockdown, si sono registrati 355 nuovi contagi di Covid 19. Il quartiere c ...Mentre negli ultimi tre giorni la curva epidemica continuava seppur di poco a salire, oggi finalmente i dati piegano al ribasso. Si contano infatti 188 nuovi casi (contro i 276 di ieri) e 7 vittime ( ...