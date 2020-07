"Irresponsabili, non possiamo permetterlo". M5s contro il Pd: addio governo? (Di mercoledì 8 luglio 2020) "Non possiamo permetterlo". Arriva dopo 3 ore abbondanti la prima reazione ufficiale del Movimento 5 Stelle sulla conferma della concessione del nuovo Ponte Morandi ad Autostrade per l'Italia."Il ponte di Genova non deve essere riconsegnato nelle mani dei Benetton - scrive su Twitter il capo reggente dei 5 Stelle, Vito Crimi -. Non possiamo permetterlo. Questi Irresponsabili devono ancora rendere conto di quanto è successo e non dovrebbero più gestire le autostrade italiane. Su questo il Movimento 5 Stelle non arretra di un millimetro". Come prevedibile, la conferma del ministro delle Infrastrutture del Pd Paola De Micheli apre un contenzioso potenzialmente esplosivo nella maggioranza. Il Pd, sostenuto anche dal governatore della Liguria Giovanni Toti e trasversalmente anche dalla Lega, ha scelto la linea della "realpolitik", preferendo lasciare la ... Leggi su liberoquotidiano

vitocrimi : Il #PonteDiGenova non deve essere riconsegnato nelle mani dei Benetton. Non possiamo permetterlo. Questi irresponsa… - StefanoFeltri : Vede, onorevole Donato, io so di cosa sto parlando (a differenza sua): il modo per evitare la troika è essere seri… - cardellino95 : RT @vitocrimi: Il #PonteDiGenova non deve essere riconsegnato nelle mani dei Benetton. Non possiamo permetterlo. Questi irresponsabili devo… - lucacarabetta : RT @vitocrimi: Il #PonteDiGenova non deve essere riconsegnato nelle mani dei Benetton. Non possiamo permetterlo. Questi irresponsabili devo… - GiuseppePepe10 : RT @vitocrimi: Il #PonteDiGenova non deve essere riconsegnato nelle mani dei Benetton. Non possiamo permetterlo. Questi irresponsabili devo… -

Ultime Notizie dalla rete : Irresponsabili non Coronavirus, il virologo Pregliasco: «Il virus non è scomparso, ora troppi comportamenti irresponsabili» Il Messaggero Ponte Morandi, la concessione spacca il governo. No M5s, Vito Crimi: "Benetton irresponsabili, non possiamo permetterlo"

"Non possiamo permetterlo". Arriva dopo 3 ore abbondanti la prima reazione ufficiale del Movimento 5 Stelle sulla conferma della concessione del nuovo Ponte Morandi ad Autostrade per l'Italia."Il pont ...

Ponte Genova: Crimi, non può tornare nelle mani dei Benetton, M5s non arretra

Lo scrive su Twitter il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi. "Non possiamo permetterlo. Questi irresponsabili devono ancora rendere conto di quanto è successo e non dovrebbero più gestire ...

"Non possiamo permetterlo". Arriva dopo 3 ore abbondanti la prima reazione ufficiale del Movimento 5 Stelle sulla conferma della concessione del nuovo Ponte Morandi ad Autostrade per l'Italia."Il pont ...Lo scrive su Twitter il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi. "Non possiamo permetterlo. Questi irresponsabili devono ancora rendere conto di quanto è successo e non dovrebbero più gestire ...