Il lavoro sta cambiando. Per proteggere davvero i lavoratori, devono cambiare anche i sindacati (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo il Coronavirus il lavoro sta cambiando: devono farlo anche i sindacati Nei giorni scorsi, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri è stato tra i pochi a mettere il dito nella piaga. Non possiamo limitarci – ha affermato – a prorogare illimitatamente la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti per tutti. Occorre affrontare i problemi che questi strumenti non possono risolvere. Già, ma come? Su un punto le forze della maggioranza concordano, ovvero sulla riforma non più rinviabile degli ammortizzatori sociali. Già, ma quale? La risposta a queste domande implica non solo risorse finanziarie cospicue per sostenere il reddito dei disoccupati, il cui numero è destinato a crescere con il Pil in picchiata a causa del Coronavirus. Presuppone, anzitutto, un’idea non approssimativa delle tendenze e delle trasformazioni ... Leggi su tpi

AzzolinaLucia : Nessun alunno sarà cacciato da scuola, come sta continuando a dire #Salvini in queste ore, inondando le Regioni di… - Mov5Stelle : Il MoVimento 5 Stelle è compatto ed al lavoro per il Paese. Ringrazio @vitocrimi per l'importante lavoro di raccord… - GiovanniToti : Nelle gallerie del resto di Italia si sta facendo lo stesso lavoro per la sicurezza ma altrove va tutto bene.Solo l… - Taras19741 : @pisto_gol Sig. Pistocchi, Sarri sta facendo un ottimo lavoro: è migliorata la qualità del palleggio e anche il ren… - Faty98F : Mio padre lunedì prossimo va a Salerno per lavoro...sta già gongolando -

Ultime Notizie dalla rete : lavoro sta Il lavoro sta cambiando. Per proteggere davvero i lavoratori, devono cambiare anche i sindacati TPI Anker: tutte le offerte a tempo di Luglio 2020

Portabilità comoda e sicura grazie ai copriauricolari che sono stati progettati su misura utilizzando silicone ... Presenza anche di un’antenna LDS e la funzionalità Bluetooth 5 che lavorano insieme ...

lettera aperta di Anna Orsini al Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli

Controlla cosa fanno i suoi uffici? Perché una stessa concessione, una volta è firmata da un funzionario e la volta dopo da un altro? Aveva promesso di venire, ma non l’ha fatto, e non è certo la prim ...

Portabilità comoda e sicura grazie ai copriauricolari che sono stati progettati su misura utilizzando silicone ... Presenza anche di un’antenna LDS e la funzionalità Bluetooth 5 che lavorano insieme ...Controlla cosa fanno i suoi uffici? Perché una stessa concessione, una volta è firmata da un funzionario e la volta dopo da un altro? Aveva promesso di venire, ma non l’ha fatto, e non è certo la prim ...