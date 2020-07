IL DIRETTORE RISPONDE (Di mercoledì 8 luglio 2020) Cara Andreana, come vedi nessun problema a pubblicare la tua cortese risposta (vedi qui) al mio articolo che non è “irriguardoso” nei confronti di nessuno, ma come deve fare chiunque giornalista, deve raccontare fatti, esaminare e se del caso dare interpretazione ai fatti. Debbo onestamente osservare che le risposte all’articolo le aspettavo da altri, ma... L'articolo IL DIRETTORE RISPONDE puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

