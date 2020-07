Giuntoli su Osimhen: “Siamo in pista anche noi. Milik-Juve? Non mi stupirei…” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Intervistato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Genoa-Napoli, il ds Giuntoli si è espresso sul futuro di Milik parlando poi di Osimhen in orbita Napoli. Queste le parole del direttore sportivo a pochi minuti dal fischio d’inizio: “Osimhen? In questo momento non c’è trattativa, il giocatore è venuto a vedere la città per rendersi conto e vuol dire che siamo in pista. Il suo eventuale arrivo non vuol dire che va via Milik, ma che stiamo seguendo un giocatore molto bravo e interessante. Milik alla Juve? Ora non mi risulta, ma non mi stupirebbe perché è un calciatore bravo e interessante. E’ un giocatore che non ha rinnovato, quindi è appetito da grandi club e il fatto che lo ... Leggi su alfredopedulla

