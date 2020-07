Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez l’una contro l’altra | Costanza Caracciolo chiarisce tutto (Di mercoledì 8 luglio 2020) Costanza Caracciolo spiega la verità sul presunto scontro tra Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez. La showgirl racconta cosa pensa di entrambe e lascia tutti molto sorpresi. La nota velina di Striscia la Notizia torna nelle sue storie Instagram con la voglia di rispondere ad alcune curiosità dei fan che, da diverse settimane continuano a … L'articolo Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez l’una contro l’altra Costanza Caracciolo chiarisce tutto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

giuventvs : RT @stkubrik: quando capirete che 'l'amore' di giulia de lellis ed andrea damante è tossico sarà troppo tardi smettetela di gusrdarli come… - Carstairwho : RT @stkubrik: quando capirete che 'l'amore' di giulia de lellis ed andrea damante è tossico sarà troppo tardi smettetela di gusrdarli come… - generacomplotti : RT @info_zampa: Quanto guadagnano gli “influencer”? Ricordate sempre che, come per la pubblicità sui “mainstream” media, siamo noi che clic… - MarmoAColazione : RT @info_zampa: Quanto guadagnano gli “influencer”? Ricordate sempre che, come per la pubblicità sui “mainstream” media, siamo noi che clic… - info_zampa : Quanto guadagnano gli “influencer”? Ricordate sempre che, come per la pubblicità sui “mainstream” media, siamo noi… -