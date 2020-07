Giancarlo Magalli replica su DavideMaggio.it a Volpe e Cirillo: «Se sono così fenomenali, come mai lei è finita su una rete minore e lui sta a casa da tre anni?» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Giancarlo Magalli Prima la replica di Adriana Volpe, poi il commento al veleno di Marcello Cirillo. Entrambi con il medesimo j’accuse: Giancarlo Magalli ha causato il calo di ascolti de I Fatti Vostri da quando i due non fanno più parte della trasmissione. Il conduttore di Rai 2 ci ha contattati per replicare e smentire entrambi. L’occasione è il commento del nostro utente “Marco”. Ecco cosa dichiara il conduttore: “Potrei, se volessi polemizzare, rispondere che prima che arrivassero loro gli ascolti erano vicini al 20%. E quindi è colpa loro? No, perché l’arrivo del digitale terrestre e delle tv satellitari ha molto modificato gli ascolti di tutti i programmi. Un varietà di prima serata quando era un successo superava il 30%, oggi al 16% già festeggiano” Smentisce, inoltre, quanto affermato dalla ... Leggi su davidemaggio

