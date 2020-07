Formisano: “La Roma non voleva seguire il protocollo sanitario per i giocatori in panchina” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Alessandro Formisano, Head of Operations della SSC Napoli, ha parlato al corso Sport Management post Covid dell’Università Federico II di Napoli, di cui è uno dei docenti, illustrando le difficoltà di gestione delle partite nel periodo dopo l’emergenza sanitaria “Lo spirito di questo corso è poter inserire al meglio i giovani nel mondo del lavoro. Sono tante le professionalità richieste, c’è una complessità quotidiana di sistema, soprattutto per quello che riguarda la parte di operations e confronto con la pubblica amministrazione. Anche quando un’impresa sportiva è proprietaria di un impianto in cui si svolge una manifestazione, la pubblica amministrazione diventa una stakeholder. Insieme alla Juve il Napoli è stato l’organizzatore dei primi due eventi post Covid, ... Leggi su ilnapolista

