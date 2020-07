Filippine, entra in vigore la legge contro il terrorismo (Di mercoledì 8 luglio 2020) entrata in vigore il 3 luglio con la firma del presidente Rodrigo Duterte (nella foto), la legge contro il terrorismo rischia di inaugurare una nuova fase di repressione politica nelle Filippine. Il contenuto della nuova normativa, che sostituisce la legge sulla sicurezza umana del 2007, è talmente vago che persino la più mite delle voci critiche nei confronti del governo potrà essere considerata e punita come terrorista. La legge considera atto di terrorismo: – partecipare ad azioni che (...) - Attualità / terrorismo, Repressione, Filippine, Leggi su feedproxy.google

thepuchiherald : Non solo Hong Kong affronta il problema di leggi pesantemente liberticide. La scusa del terrorismo è sempre un otti… - zazoomblog : Filippine entra in vigore la legge contro il terrorismo - #Filippine #entra #vigore #legge - ApprendistaT : @radiosilvana @apri_la_mente @Romy_kitty1 @FilippoTurati5 @WonderW87466450 Cosa c’entra con l’allevamento dei cani… - VISCONTIMARINA : RT @RiccardoNoury: Filippine, entra in vigore la nuova legge contro il terrorismo: vaga e generica, rischi per il dissenso pacifico https:/… - AmnestyPerugia : RT @RiccardoNoury: Filippine, entra in vigore la nuova legge contro il terrorismo: vaga e generica, rischi per il dissenso pacifico https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippine entra Filippine, entra in vigore la legge contro il terrorismo AgoraVox Italia Come ribolle (e perché) il Mar Cinese Meridionale

Che cosa succede nel Mar Cinese Meridionale? Settimana ad alta tensione nel Mar Cinese Meridionale innescata dalla decisione della marina di Pechino di condurre delle esercitazioni navali nei pressi d ...

Filippine, proteste e appelli contro la controversa legge anti-terrorismo di Duterte

La più influente associazione di avvocati e numerosi docenti di diritto ha già presentato un appello alla Corte Suprema per bloccare la legge prima della sua entrata in vigore ... dettaglio nel suo ...

Che cosa succede nel Mar Cinese Meridionale? Settimana ad alta tensione nel Mar Cinese Meridionale innescata dalla decisione della marina di Pechino di condurre delle esercitazioni navali nei pressi d ...La più influente associazione di avvocati e numerosi docenti di diritto ha già presentato un appello alla Corte Suprema per bloccare la legge prima della sua entrata in vigore ... dettaglio nel suo ...