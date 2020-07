Diga sul Nilo, Somalia blocca forniture armi da Egitto (Di mercoledì 8 luglio 2020) Redazione 08/07/2020 Mondo redazioneweb@agenziadire.com Le autorità somale vorrebbero evitare di essere coinvolte in una nuova situazione di tensione Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

_IL_DIGA_ : @semioticmonkey Per fortuna la trovo pure qua al nord™ anche se ovviamente non sarà mai come consumarla sul posto, fresca di giornata - emasto : RT @africarivista: L'Etiopia ha annunciato che inizierà a riempire il bacino della diga sul Nilo senza attendere un'intesa con Egitto e Sud… - MaragnoThomas : RT @guidoolimpio: La diga sul Nilo. Etiopia continua con le mosse unilaterali. Promette, si impegna per accordi, ma alla fine...Problemi se… - laboescapes : RT @africarivista: L'Etiopia ha annunciato che inizierà a riempire il bacino della diga sul Nilo senza attendere un'intesa con Egitto e Sud… - africarivista : L'Etiopia ha annunciato che inizierà a riempire il bacino della diga sul Nilo senza attendere un'intesa con Egitto… -